الألمان يتوقّعون تفوق الصين على أميركا خلال الـ 50 سنة المقبلة

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف استطلاع حديث للرأي أن 42% من الألمان يتوقعون أن تزداد الصين قوة خلال السنوات الـ50 المقبلة.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 14% فقط يرون أن الصدارة ستكون للولايات المتحدة.

وذكر 23% من المشاركين أن الدولتين لن تكونا في صدارة القوى العظمى في المستقبل، بينما لم يحدد 22% رأيهم.

وأشار الاستطلاع إلى أن 54% من أنصار حزب «اليسار» يرون أن الصين ستكون في الصدارة، يليهم أنصار حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (52% لكل منهما)، بينما كان أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي هم أكثر من رأوا أن الولايات المتحدة ستزداد قوة في المستقبل (17%).

وأجرى الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 10 حتى 12 يوليو الجاري، معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 4054 ألمانياً ممن تجاوزوا 18 عاماً.



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