«آشبوتيل» على «زووم» بدعم من «دبي للثقافة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن توفير تجربة مسرحية جديدة تتيح طرقاً بديلة وأشكالاً مبتكرة تمكّن الجمهور من الحفاظ على صلته بالمسرح والفنون الأدائية، وخوض تجربة مشاهدة تفاعلية مميزة في ظل التباعد الاجتماعي الراهن وإغلاق المسارح مؤقتاً في جميع أنحاء الإمارة، وحرصاً منها على أن تكون متعة المسرح في كل مكان وللجميع من خلال استثمار القنوات الرقمية التفاعلية، أشارت الهيئة إلى أن مسرحية «آشبوتيل» التي ستقام على أرض إمارة دبي بدعم منها وسيشاهدها العالم بشكل عام، وذلك من خلال منصة «زووم» في الفترة من 16 حتى 18 يوليو الجاري، بقيادة طاقم مسرحي محترف في مدينتي لندن ودبي.

وعلى مدار 45 دقيقة من التشويق، ستتاح الفرصة أمام الجمهور في شتى أنحاء العالم للاستمتاع بالأحداث التفاعلية لهذه المسرحية التي تقدمها شركة تنظيم الفعاليات Bark At A Crow بالشراكة مع استوديوهات MXB للإنتاج، حيث يمكن شراء تذاكرها عبر موقع الشركة www.barkatacrow.com مقابل 75 درهماً. ومن خلال شراء تذكرة واحدة، يمكن لجميع الأشخاص الموجودين في المكان نفسه مشاهدة المسرحية والمشاركة في أحداثها.

وقالت مخرجة المسرحية ليز هاداواي: «في وقت يواجه قطاع المسرح والفنون الأدائية أوقاتاً صعبة، يُعتبر عرض الأعمال المنتَجة من خلال المنصات الرقمية طريقةً فعّالة ومثمرة. ونود توجيه شكرنا الكبير إلى (دبي للثقافة) على دعمها ومساندتها في توسيع نطاق المسرحية وجعلها عالمية. وسيكون الجمهور على موعد مع تجربة مسرحية تفاعلية غامرة ولا تنسى عبر الإنترنت».

حكاية خرافية

«آشبوتيل» مسرحية مستوحاة من حكاية خرافية أوروبية تعود إلى عام 1812 كتبها الأخوان جريم، وتروي قصة فتاة تحولت إلى الفقر والاستعباد نتيجة مكايد زوجة أبيها وأخواتها غير الشقيقات، غير أنها بمساعدة مخلوق خرافي نصفه طائر ونصفه الآخر شجرة، تستطيع التحرر، والوصول إلى قصر الأمير لمحاولة الفوز بقلبه.

تقدم المسرحية تجربة مشوقة من نوع جديد تتيح للجمهور أن يكون جزءاً منها والتفاعل معها في محطات عدة، حيث سيُطلب منه مساعدة «آشبوتيل» لإكمال مهامها، وحضور الحفل في القصر، وربما أيضاً التعادل مع أخواتها غير الشقيقات.

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