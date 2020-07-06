4 برامج جديدة على شاشة «الشرقية من كلباء»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطلالة جديدة على مشاهديها تقدّم قناة الشرقية من كلباء، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أربعة برامج جديدة تتنوّع بين الاجتماعي والثقافي والتراثي والمعرفي، تسعى من خلالها إلى تعريف الجمهور إلى أبرز النصائح القانونية، وتطلعهم على أهم العادات والتقاليد التراثية للمجتمع الإماراتي، وتروي لهم جمال اللغة العربية وسيرة نجاح العديد من النماذج الشبابية في مجال ريادة الأعمال. وتضمّ قائمة البرامج، التي تعرض خلال شهري يوليو وأغسطس برنامج «اعرف حقك» القانوني الذي يقدّمه المستشار إبراهيم محمد البلوشي، الذي يستعرض على مدار 30 حلقة بداية أهم النصائح القانونية التي تفيد الأفراد خلال حياتهم اليومية، حيث يسعى البرنامج إلى نشر التوعية والثقافة القانونية.

وتبثّ القناة البرنامج التراثي «عادات»، الذي يسلّط الضوء - على مدار 29 حلقة أسبوعياً يوم الخميس الساعة السادسة مساءً رفقة الإعلامية عائشة الأنصاري - على أبرز العادات القديمة التي تشتهر بها دولة الإمارات، إذ يجول بالمشاهدين نحو طيف واسع من تقاليد الضيافة والموروثات التقليدية في المناسبات الدينية والاجتماعية إسهاماً في تعريف الأجيال الجديدة على ما تركه الأجداد من إرث قيّم.

أما برنامج «بداية» فنافذة تطلّ على أحلام الشباب وتطلعاتهم، ناقلاً للمشاهدين أهم التجارب الاقتصادية والمشروعات السياحيّة التي يقودها شباب طموح، إذ يستعرض على مدار 30 حلقة تبث يومياً في تمام الساعة 5:45 مساءً أبرز المشروعات السياحية الشبابية، التي تستهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي للإمارة والدولة.

وللغة العربية نصيب من طرح القناة الجديد، إذ تقدّم لمشاهديها برنامج «غيض من فيض»، الذي يغوص في أعماق اللغة العربية وكنوزها سابراً أغوارها وخصوصيتها، وناقلاً جمالياتها للمشاهدين من خلال استعراض أهميتها وأبرز الشخصيات التي أثّرت فيها.

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