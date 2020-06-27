تأجيل عرض فيلم «تينيت» للمرة الثانية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلنت شركة وورنر براذرز، أول من أمس، تأجيل عرض فيلم الإثارة «تينيت» للمخرج كريستوفر نولان للمرة الثانية، في انتكاسة أخرى لآمال صناعة الأفلام في انتعاشة خلال أواخر موسم الصيف.

وقالت الشركة إن الفيلم سيعرض في 12 أغسطس المقبل، ولاتزال معظم دور العرض الأميركية مغلقة للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.

و«تينيت» واحد من الأفلام ذات الميزانية الضخمة التي كانت تعول دور العرض عليها لاجتذاب المشاهدين للعودة إلى دور السينما التي أغلقت أبوابها في معظم أنحاء العالم هذا العام، خصوصاً بعد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19). والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الجاسوسية، ويقوم ببطولته جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون. ولم تنشر تفاصيل أخرى عن حبكة فيلم «تينيت» الذي كان مقرراً أن يعرض في 17 يوليو المقبل.

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