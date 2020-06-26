«ديزني لاند - كاليفورنيا» تؤجل فتح أبوابها بسبب «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أجّل متنزه ديزني لاند في كاليفورنيا إعادة فتح أبوابه المخطط لها، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية الأميركية.

وكان المتنزه، الواقع بالقرب من لوس أنجلوس ويشمل ديزني لاند وديزني كاليفورنيا أدفنتشر، قد خطط لاستقبال الزوار مجدداً في 17 يوليو الجاري. وقالت «ديزني»، في بيان، إن المسؤولين في كاليفورنيا لن يصدروا إرشادات إعادة الفتح قبل الرابع من يوليو المقبل، ما يجعل الحدائق الترفيهية غير جاهزة لإعادة التشغيل، كما هو مقترح.

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