9 مسلسلات عربية وعالمية تضيء «شاشة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت قناة أبوظبي دورتها البرامجية الجديدة لموسم صيف 2020 الحافلة بمجموعة من البرامج والمسلسلات والأفلام العالمية.

وتضم الدورة الجديدة، التي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، 20 عرضاً (11 برنامجاً وتسعة مسلسلات عربية وعالمية).

وتضم قائمة الأعمال مسلسل «ختم النمر» الذي ستبث أولى حلقاته غداً، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش، وميرهان حسين، وإسلام جمال، وأمير صلاح، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج وسيناريو محمد عبدالمعطي.

كما تعرض القناة المسلسل البرتغالي المدبلج «عودة المنتقم» في موسمه الثاني، والمسلسل الخليجي «أمر إخلاء»، من بطولة عبدالله التركماني، وفوز الشطي، ويوسف البلوشي، وفي الشرقاوي.

ويطل على الجمهور عبر شاشة أبوظبي المسلسل السوري الاجتماعي «الندم»، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم سلوم حداد، وسمر سامي، ومحمود نصر، وباسم ياخور.

وللكوميديا نصيب من الدورة البرامجية الجديدة، إذ يتابع الجمهور الجزء الثاني من مسلسل «ببساطة»، الذي يشارك فيه باسم ياخور، ونادين تحسين بيك، وفادي صبيح، وجيني أسبر، وأحمد الأحمد، ورنا شميص، وعبدالمنعم عمايري.

وتعرض القناة مسلسل شبابيك الدرامي الاجتماعي السوري، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين أبرزهم بسام كوسا، ومحمود نصر، وكاريس بشار، وسلافة معمار، وعبدالمنعم عمايري، ومنى واصف.

كما تعرض القناة مجموعة من أفلام هوليوود وديزني المتنوّعة، كل يوم جمعة في تمام الـ10 ليلاً لتكون ليلة أفلام عائلية بامتياز.

«عودة المنتقم» البرتغالي يطلّ في موسمه الثاني.

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