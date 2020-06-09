7803 صور من الحجر المنزلي في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي «إكسبوجر» أن عدد المشاركات المتقدمة للمنافسة على مسابقة #صور_من_المنزل، التي اختتمتها أخيراً، وصل إلى 7803 مشاركات من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد نجاح الرؤية التي انطلقت منها في توفير مساحة إبداعية لعشاق التصوير، للتعبير عن مواهبهم الفنية، من خلال مشاركة صور تروي قصصاً فريدةً من حياتهم اليومية، خلال فترة الحجر المنزلي، ضمن حدود منازلهم أو بلقطات مأخوذة من نوافذ بيوتهم.

وتولت لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات كل أسبوع، بناءً على نظام النقاط الخمس، واختيار الفائزين وفق معايير أساسية تتضمن التكوين، والجودة التقنية، والإضاءة، ومستوى التمييز والإبداع، حيث توجت المسابقة 12 فائزاً على مدى ستة أسابيع، ومنحتهم جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 38 ألفاً و581 درهماً، حيث حصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة قدرها 1000 دولار، فيما بلغ قدر جائزة المرتبة الثانية 750 دولاراً.

وتعتبر مسابقة #صور_من_المنزل، التي أطلقها المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي (إكسبوجر)، منصةً مبتكرةً تفتح الباب واسعاً أمام جميع محبي التصوير لاستثمار وقتهم خلال فترة الحجر المنزلي في تنمية مهاراتهم بمجال التصوير الفوتوغرافي، من خلال المشاركة فيها مجاناً وبطريقة سهلة، حيث حظيت بمشاركة واسعة من مدن صغيرة ونائية في مختلفة بلدان العالم.

مساحة إبداعية من خلال مشاركة صور تروي قصصاً فريدةً، ضمن حدود المنازل أو من النوافذ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news