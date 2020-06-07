«يونيفرسال أورلاندو» يعود إلى الحياة بتدابير سلامة

المصدر: أورلاندو - أف.ب

افتتح، أول من أمس، مجدداً منتجع يونيفرسال أورلاندو، أول المتنزهات الرئيسة في فلوريدا التي تعود إلى الحياة، منذ إغلاقها بسبب جائحة «كوفيد-19» قبل ثلاثة أشهر تقريباً.

وأغلق «يونيفرسال أورلاندو» والمتنزهات الترفيهية الأخرى في المدينة الواقعة وسط فلوريدا، في 15 مارس الماضي، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتخذت إدارة المتنزه تدابير للحفاظ على السلامة العامة، منها قياس حرارة الزوار عند المدخل، ووضع الكمامات، وإشارات على الأرض للمساعدة في فرض التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ملصقات تشكر الجمهور على مساعدته «خلال هذا الوقت غير المسبوق».

لكن المتنزه لن يستقبل إلا 35% من قدرته الاستيعابية، وأطلق نظاماً من الخطوط الافتراضية يمكن حجز المساحة فيها مسبقاً لتجنب تشكّل الطوابير والحشود.

وافتتح، يوم الاثنين الماضي، متنزه «ليغولاند فلوريدا بارك» في مدينة وينتر هايفن، ومن المقرر افتتاح «سي وورلد» في أورلاندو، الأربعاء المقبل.

وتعد أورلاندو موطناً لمعظم المتنزهات الترفيهية في الولاية، وترحب كل عام بملايين السياح من أنحاء العالم.

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