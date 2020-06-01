مايكل أنجيليس يرحل عن 76 عاماً

المصدر: لندن - د.ب.أ

توفي الممثل البريطاني مايكل أنجيليس، المعروف بأداء صوت مسلسل «توماس أند فريندز»، أول من أمس، عن عمر يناهز 76 عاماً، حسبما أفادت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.

ونقلت الوكالة عن وكيل أعمال الممثل قوله إنه مات فجأة أثناء وجوده في المنزل مع زوجته. وتولى الممثل، المولود في ليفربول، أداء دور القصاص بعد عضو فريق البيتلز السابق رينجو ستار في مسلسل «توماس ذي تانك إنجن أند فريندز» في عام 1991.

كما اشتهر أنجيليس بأدائه دور أرني في الدراما التلفزيونية «سبتمبر سونج».

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