حاتم العراقي يعايد الجمهور بمواويل وطرب من الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحيا الفنان حاتم العراقي ثانية الأمسيات الغنائية التي ينظمها مسرح المجاز في الشارقة، عن بُعد، احتفالاً بعيد الفطر السعيد، لينقل لجمهوره أجمل الأغنيات عبر الهواء مباشرة في تغطية متكاملة تولّتها حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التزاماً بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهلّ الفنان العراقي حفله، الذي حقق نحو 30 ألف مشاهدة عبر موقع «فيس بوك»، بـ«أحبكم» الأغنية التي جاءت عنواناً لألبومه الذي أطلقه عام 2001، ليواصل الطرب ويمتع جمهوره، الذي شهد الحفل من النوافذ والشرفات المحاذية للمسرح، ويشدو بموال «أحبك لو يقطعوني» بأداء مميز شكّل بصمة في مسيرته الفنية، ليتبعه بأغنية «اشهد يا زماني» ذات الإيقاعات العراقية المحببة، لينتقل بعدها بين المقامات ويتحف جمهوره بأغنيته «دكتوري»، التي أبدع في تقديمها بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هيثم سعدون.

مطالبات

توجه العراقي لمتابعي الحفل الذين سجلوا 5000 مشاهدة عبر موقع «إنستغرام»، و7000 مشاهدة عبر قناة «يوتيوب»، بمعايدة خاصة قدم فيها أحدث أعماله العاطفية «أظل محبوب»، التي أطلقها مع بداية العام الجديد، بعذوبة وإحساس، ليشدو بعدها موال «قضيت سنين عمري» الذي يعد أحد أشهر مواويله، ليلحقه بأغنيتَي «لو بيدي» «وفوق ارفع ايدك»، اللتين مزجهما بعذوبة صوت وإبداع، ولم يتوقف العراقي عن الإبداع حتى ألهب مسامع جمهوره بـ«مهاجر» التي تعد واحدة من أبرز أعماله.

وبين لحن وآخر واصل العراقي إبداعاته الغنائية ليقدّم لهم أغنية «شطالعه اليوم» التي تعدّ من الأغاني المنفردة ذائعة الصيت، ليلبي بعدها مطالبات الجماهير التي وصلت إلى مسامعه ويقدم «شعلومه» استهلها بموال «أحب همس الشفايف»، ليواصل بعدها الطرب بموال «تمنيت عندك خلق» الذي كان مقدمة لأغنية «أول غرامي»، وغنى بعدها باقة ضمّت: «وصلوا لحبيبي سلامي»، و«يفز قلبي»، و«واحد يحب واحد».

فرصة للتواصل

في مستهل الحفل هنأ ابن الرافدين الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنياً له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بالشكر إلى إمارة الشارقة، مثمنّاً الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مسرح المجاز في إتاحتها الفرصة للفنانين للتواصل مع الجمهور في هذه الظروف الاستثنائية، وفتح نافذة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإسعاد الجمهور الذي وصفه بأنه أهل للفرح ويستحق كلّ الحب.

باقة أغنيات

غنّى حاتم العراقي «يا طير» و«أغلى أصدقائي»، ليودّع جمهوره بوصلة غنائية قدم فيها باقة من أجمل أغنياته، التي تضمنت «واحد يحب واحد، خبروني عنه، وينك وينك، بالهم، وعاندي وسلم عليه».

• 30 ألفاً بلغت مشاهدات الأمسية عبر حساب المسرح على «فيس بوك».

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