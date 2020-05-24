5 فنانين يفوزون بجوائز هيرب ألبرت

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلن، أول من أمس، فوز خمسة فنانين بجوائز هيرب ألبرت السنوية، التي توزعها كل سنة مؤسسة هيرب ألبرت، عازف البوق الأميركي الحائز جائزة غرامي. وقالت المؤسسة إن الفائزين بالجائزة السنوية الـ26 هم: كارين شيرمان في الرقص، وسكاي هوبينكا في الأفلام والفيديو، وكريستيان سكوت عن الموسيقى، وفيل سلطانوف في المسرح، وفيريلي بايز في الفنون المرئية، وسيحصل كل من الفائزين على منحة قدرها 75 ألف دولار. وتختار لجنة خبراء الجوائز التي تمنح للفنانين، الذين يتحملون مخاطر في منتصف مشوارهم. ويشتهر ألبرت (85 عاماً) بأنه قائد فرقة هيرب ألبرت وتيخوانا النحاسية، التي أصدرت سلسلة من الألبومات والأغاني الفردية التي تصدرت المبيعات في الستينات.

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