العراقي والشحي ويارا نجوم مسرح المجاز «عن بُعد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

التزاماً بمسؤوليته المجتمعية، وحرصاً منه على سلامة جميع أفراد المجتمع، يواصل مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية في الشارقة، بثّ البهجة والسرور في نفوس جمهوره، في ظلّ إجراءات التباعد الجسدي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يستضيف خلال أيام عيد الفطر السعيد ثلاثة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، ضمن حفلات تبث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح (إنستغرام: almajazamphitheatre، وفيسبوك: Al Majaz Amphitheatre، وعبر قناة يوتيوب).

وسيكون عشّاق الغناء العربي على موعد مع إطلالة الفنان محمد الشحي، الذي سيقف على خشبة المسرح يوم 25 مايو الجاري ليستمتع بأغنياته خلال حفل ينطلق عند الساعة التاسعة مساءً، وفي أمسية منتظرة سيحظى محبو الفنان حاتم العراقي بفرصة الاستماع لأجمل أعماله 26 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً، فيما سيشاهد الجمهور الفنانة اللبنانية يارا التي تطل عليهم يوم 27 مايو عند الساعة التاسعة مساءً، لتقدّم لهم باقة من أجمل أغنياتها. وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «في ظلّ الظروف الراهنة التي يمر بها الجميع، حرصنا على أن نبقي الموسيقى والفنون حاضرة في حياة الناس اليومية، وأن نقدّم لهم الأغنيات التي يحبون سماعها، لهذا ارتأينا أن نحتفل بأيام عيد الفطر السعيد من خلال استضافة فنانين سيطلون على جمهورهم عبر تقنيات التواصل المرئي التي نسخرها اليوم في خدمة للفن والثقافة».

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