يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» مع «تيرانوصور»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دخل رجل ليلاً إلى متحف مغلق في سيدني، وراح يلتقط صور «سيلفي» مع جمجمة ديناصور، قبل أن يلوذ بالفرار مع قبعة راعي بقر ولوحة، كما أعلنت الشرطة الأسترالية، التي تبحث عن الرجل. وأوضحت الشرطة أن الرجل تسلق سقالة في متحف «أستراليين ميوزيوم»، وراح يجول في المبنى المقفر.

وصورت كاميرا مراقبة الرجل وهو يلتقط صوراً إلى جانب معروضات، ويضع رأسه داخل فكي جمجمة تيرانوصور، ويفتش في الأدراج. وغادر المكان حاملاً قبعة راعي بقر وصورة معلقة على جدار، كما أفادت الشرطة.

والمتحف مغلق منذ العام الماضي، بسبب ورشة أشغال، ما سهل دخول الرجل إلى المبنى، على ما رأى المحققون الذين وجهوا نداء إلى السكان، لمساعدتهم في إلقاء القبض عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news