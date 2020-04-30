عرفان خان يرحل «مبكراً جداً»

المصدر: مومباي - وكالات

رحل، أمس، النجم الهندي، عرفان خان، عن 53 عاماً بعد تاريخ فني حافل، إذ لعب بطولة أعمال شهيرة في بوليوود وهوليوود.

وأكد متحدث باسم النجم أنه توفي بعد صراع طويل مع المرض، وكان محاطاً بأسرته عندما رحل عن عالمنا، وأضاف: «لقد خاض المعارك الكثيرة التي صاحبت الأمر»، مشيراً إلى تشخيص إصابة خان بنوع نادر من السرطان في عام 2018.

وكان خان من أوائل الممثلين الهنود الذين تركوا بصمة واضحة في السينما الغربية، ومن أشهر أعماله: «لايف اوف باي» (حياة باي)، و«ذا نيمسيك» (مسألة اسم)، و«سلامداغ ميليونير» (المليونير المتشرد) الذي حاز ثماني جوائز أوسكار.

ولد خان في ولاية راجستان الصحراوية في غرب الهند، لأسرة لا علاقة لها بالسينما. وقال في مقابلة صحافية إنه وأخوته لم يكن مسموحاً لهم بمشاهدة الأفلام صغاراً، مشيراً إلى أن الاستثناء الوحيد كان عندما يأتي عمهم ويأخذهم إلى السينما.

ونعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الممثل الراحل، وغرد قائلاً: «وفاة عرفان خسارة لعالم السينما والمسرح، سنتذكره دائماً بأدائه المتميز، أواسي أسرته وأصدقاءه ومحبيه».

بينما قال النجم، أميتاب باتشان، ضمن تعليقات المعزين على «تويتر»، إن خان كان «موهبة فذة، وزميلاً رائعاً، وصاحب إسهام كبير في السينما العالمية، تركنا مبكراً جداً مخلفاً فراغاً كبيراً». وشارك عرفان في عدد من أشهر الأفلام الهندية منها «بيكو» مع باتشان.

بينما كتب المخرج كاران جوهر: «شكراً لك على رفع معايير الفنان..، شكراً لك لإثرائك فن السينما عندنا، سنفتقدك بشدة يا عرفان».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news