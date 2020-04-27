نجوم الغناء ينافسون على «مقدمات» مسلسلات رمضان

المصدر: حياة الحرزي - دبي

منافسات محتدمة، أعلن عنها الموسم الرمضاني هذا العام، ليس على مستوى الأعمال الدرامية، وألمع الممثلين الذين يتصدرون المشهد فحسب، بل على مستوى نجوم الغناء العربي الذين كشفوا أخيراً عن مشروعاتهم الغنائية الجديدة، وتصديهم لتجارب أداء أغاني أو «تترات» عدد من المسلسلات في رمضان، في خطوة يستعيد بها معظم شركات الإنتاج تعاقداتها الناجحة ورهاناتها «التسويقية» الرابحة على شعبية النجوم، الذين باتت إطلالاتهم جزءاً لا يتجزأ من تميز معظم الأعمال وانتشارها، بعد أن كرسوا طقساً مستداماً من الترقب الجماهيري لجديدهم الغنائي الذي رصدت «الإمارات اليوم» بعض تفاصيله في هذه المتابعة.

مفاجآت «التترات»

مفاجأة جديدة، أعلن عنها الوسط الفني، وهي حلول الفنانة نانسي عجرم، للمرة الأولى ضيفة شرف في العمل الرمضاني الجديد «سكر زيادة»، إلى جانب النجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، وهالة فاخر، إلى جانب تصديها لغناء شارة المسلسل التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها وليد سعد.

مفاجأة ثانية، ساقها عمرو دياب لجمهوره أخيراً، ليقترن فيها اسمه مجدداً بالنجمة المصرية دينا الشربيني، وذلك عبر إعلان انتهائه من وضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية، وطرحه عبر صفحته الرسمية مقطوعة جديدة من موسيقى مسلسلها الأخير «لعبة النسيان». المسلسل من بطولة دينا الشربيني، رجاء الجداوي، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، وتأليف تامر حبيب، وإمضاء المخرج هاني خليفة. وكانت أسرة المسلسل قد أعلنت أن عمرو دياب هو الذي ألف الموسيقى التصويرية للمسلسل.

من جهته، يتعاون الفنان أحمد سعد مع النجم محمد رمضان في مسلسله الجديد «البرنس»، في 10 أغان جديدة، منها أغنية ستحمل عنوان «العشم»، لتكون مقدمة العمل، أما أغنية «مفيش حاجة صعبة» فستكون أغنية النهاية، على أن يتعاون النجم في عدد من الأعمال الغنائية الأخرى، وعددها ثماني أغانٍ، سترافق أحداث المسلسل الجديد.

في المقابل، قدمت شركة العدل جروب مقدمة المسلسل الجديد «خيانة عهد»، الذي كان من المقرر أن يحمل اسم «دهب عيرة» بصوت الفنان المصري مصطفى حجاج، الذي ينضم هذا العام لتجربة تترات المسلسلات بعد تجارب الأغاني السنجل الناجحة التي كان قد طرحها سابقاً. والأغنية للشاعر مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي نادر حمدي. ومسلسل «خيانة عهد» الذي يشترك في إنتاجه جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور. إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وأمين جمال.

الفن الشعبي.. نجم رمضان

رغم المضايقات الدائمة، وسياسات «العزل» المتجددة التي تمارسها نقابة الفنانين في مصر ضد نجوم وفناني المهرجانات، إلا أن واقع الساحة الفنية في مصر لايزال يكشف عن جماهيريتهم الكاسحة بين أوساط المستمعين، ما يدفع كبار صناع الدراما فيها إلى الاستعانة بعدد من وجوههم البارزة لرفع مستوى المتابعة الجماهيرية في رمضان، ومن بين هذه الوجوه الأكثر شعبية، يبرز اسم نجم المهرجانات حسن شاكوش، الذي سيرتبط اسمه باسم النجم محمد رمضان، بعد أن بادر أخيراً إلى طرح الأغنية الدعائية «شارع أيامي» لمسلسل النجم الأخير «البرنس». وتصدرت الأغنية، في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع «يوتيوب»، المركز الأول في التراند، محققة ملايين المشاهدات. بالتوازي مع تجربة شاكوش، انضم المطرب الشعبى رضا البحراوي إلى تجربة مسلسل «البرنس»، بعد أن طرح أغنية بعنوان «برنس من يومك»، من كلمات محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقار طه الحكيم. أما الأغنية الكاملة لمسلسل البرنس، التي تحمل الاسم نفسه فهي لمطرب المهرجانات الشعبي عمر كمال. وجاءت بعض كلماتها كالآتي: «إنت البرنس يا جدع، أصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال».

«الليثي» يغني لمسلسل «عَمر و دياب»

انضم المطرب الشعبى محمود الليثى إلى قائمة نجوم مسلسلات رمضان هذا العام، ليتصدى لتجربة الغناء في أحداث مسلسل «عمر و دياب»، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، ويشاركه في الأغنية الفنان المصري ونجم الكوميديا الصاعد علي ربيع. أما المطرب الشعبي أحمد شيبة، فقد دخل الماراثون الرمضاني هذه المرة من الباب الكبير، بعد وقع الاختيار عليه لتقديم أغنية مسلسل «الفتوة» للنجم المصري ياسر جلال، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.

نانسي عجرم مطربة وضيفة شرف في «سكر زيادة».

10 أغانٍ جديدة يتعاون فيها أحمد سعد مع محمد رمضان في مسلسله الجديد.

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