مصففو الشعر يعودون للعمل.. بمعايير في ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أخيراً.. سيتمكن الألمان من قص شعرهم، مجدداً، لدى صالونات تصفيف الشعر، بعد إعادة فتحها اعتباراً من مطلع مايو المقبل، لكن تحت معايير حماية محددة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في معيار السلامة المهنية، الذي نشرته، أمس، الجمعية المهنية للخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، المختصة بتنظيم عمل صالونات تصفيف الشعر، أنه سيجب على العاملين في الصالونات وعملائهم ارتداء كمامات، إلى جانب ضمان الحفاظ على مسافات تباعد كافية بين الأفراد، ما قد يتطلب تقليل عدد الأماكن المتاحة لاستقبال الزبائن على سبيل المثال.

ووفقاً للمعايير الجديدة، لن يُسمح في الوقت الحالي بأن تقدم هذه الصالونات خدمات، مثل: تلوين الرموش، أو الحلاقة، أو تهذيب اللحية.