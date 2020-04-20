الجسمي: برفقة نجوم العالم زرعنا الفرحة والأمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ورويترز

أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن فخره بتمثيله بلده والعالم العربي في الحفل العالمي الذي بث افتراضياً في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، بمشاركة نجوم من حول العالم، لدعم العاملين في المجال الطبي، وكل من يكافحون فيروس كورونا المستجد، في الخطوط الأمامية.

وأكد الجسمي، أنه فخور بالانتماء إلى وطنه الإمارات الذي قدّم يد العون إلى العديد من الدول في هذه الظروف الاستثنائية، معرباً عن أمله في أن تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت ليرجع للقاء الجمهور من خلال الحفلات والزيارات.

وأدى النجم الإماراتي في بث مباشر من منزله، خلال الحفل الذي نظم تحت عنوان: «عالم واحد: معاً في المنزل»، مقطعاً من أغنية عزيزة عليه، وهي «وبحبك وحشتيني». كما أهدى الجمهور أيضاً أغنيته الشهيرة: «مهم جداً وجودك في تفاصيلي».

وقال الجسمي: «قمة السعادة والفخر أن أمثّل بلدي الإمارات والخليج والوطن العربي الحبيب أمام العالم في هذا البث الموحّد من بيتي، ومن أجل الإنسانية ومستقبلها»، مضيفاً في حسابه على موقع «تويتر» بعد مشاركته في الحفل العالمي الخيري: «زرعنا الفرحة والأمل أنا ونجوم العالم.. والحمد لله».

من جانبها، وصفت النجمة العالمية ليدي غاغا، الحفل العالمي بأنه «رسالة حب» للعاملين الذين يتصدّرون المعركة مع جائحة فيروس كورونا. وشهد الحفل الرئيس مساهمات من منازل نجوم، في مقدمتهم بيونسيه (التي وجهت رسالة ولم تقدم أغاني)، والكندية سيلين ديون، وسيدتا الولايات المتحدة السابقتان ميشيل أوباما ولورا بوش.

وأشاد الحفل بالمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات التوصيل والبريد والعاملين الآخرين.

وظهر في الساعات الأولى من البث المباشر نجوم أمثال نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، والمغنية الأميركية جنيفر هدسون، والمغني إيسون تشان من هونغ كونغ، والهندي فيشال ميشرا، بالإضافة إلى النجم الإماراتي حسين الجسمي.

ونظم الحفل منظمة الصحة العالمية ومجموعة «غلوبال سيتزن» غير الربحية. ويُعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص في كل أنحاء العالم.

واستهدف الحفل أيضاً فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس كورونا. وقال منظمون إن شركات ومانحين آخرين أسهموا بالفعل بنحو 150 مليون دولار.