صبا مبارك تجيد الرماية وركوب الخيل في «حارس الجبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطلّ الفنانة صبا مبارك، في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «حارس الجبل»، الذي تؤدي فيه دور «رمال»، الفارسة المغوارة التي تنتمي إلى إحدى القبائل في عام سُميّ بعام الموت، الذي شهدت فيه المنطقة جفافاً وجوعاً وأمراضاً، أدت إلى حروب بين القبائل من أجل البقاء.

ونشرت صبا الإعلان الرسمي للمسلسل على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وعبر جمهور الفنانة عن ترقبه للعمل، الذي كشف إعلانه في أجواء من التشويق عن عداوة بين صبا مبارك ومنذر رياحنة، الذي قام بضربها، وتمتلك صبا ضمن أحداث المسلسل مهارات عدة، منها ركوب الخيل ورمي السهام والخطابة.

وتحضر صبا مبارك، من خلال «حارس الجبل» في الماراثون الرمضاني للعام الثالث على التوالى، بعد مسلسليّ عبور (2019)، وطايع (2018)، كما فاز أحدث أفلامها «مسافر: حلب - إسطنبول» بست جوائز دولية، منها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير بأيرلندا، وتشارك في أفلام عدة خلال الفترة المقبلة.

ويعدّ «حارس الجبل» أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام. ويشارك في بطولته عبدالمحسن النمر، ومنذر رياحنة، وخالد القيش، من تأليف حازم فضة، وإخراج سائد الهواري.

ويشهد المسلسل التعاون الرابع بين صبا ومنذر رياحنة، بعد مسلسلات: «مملكة النمل»، و«الاجتياح»، و«طوق الأسفلت».

يشارك في العمل عبدالمحسن النمر وخالد القيش.

المسلسل يشهد التعاون الرابع بين صبا ومنذر رياحنة.