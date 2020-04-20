فيكتوريا بيكهام تستغني عن 30 عاملاً

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكرت تقارير، أمس، أن مصممة الأزياء، فيكتوريا بيكهام، قررت تسريح 30 عاملاً بدار أزيائها. وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن العاملين بدار الأزياء تلقوا خطاباً يشير إلى أنهم سيحصلون على 80% من مرتباتهم من الحكومة، وفقاً لخطة وزير الخزانة، ريشي سوناك، التي تقضى بمساعدة الشركات خلال فترة تفشي فيروس «كورونا».

وأضافت الصحيفة أن فيكتوريا ستكمل ما كان يتقضاه العمال من مرتبات بدفع الـ20 المتبقية من خلال حزمة دعم، على الرغم من أنها غير ملزمة بفعل ذلك.

وأكد متحدث باسم فيكتوريا أنه «حتى الآن» سيسرح 30 عاملاً لمدة شهرين.