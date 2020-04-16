نجمات يشاركن في عرض للاحتفاء بالعاملين في الخطوط الأمامية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

انضمت النجمتان، تيلور سويفت وجينيفر لوبيز، والإعلامية أوبرا وينفري، إلى عرض خاص على مستوى العالم، للاحتفاء بجهود من يمارسون أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس «كورونا».

وأُطلق على العرض اسم «وان وورلد توجيذر آت هوم» أو «عالم واحد معاً في المنزل»، وسيتضمن فقرات غنائية وكوميدية وقصصاً يرويها أطباء وممرضون، وعاملون في محال البقالة.

وأعلن المنظمون، أول من أمس، أنه سيكون هناك بث إضافي يستمر ست ساعات، وسيشارك فيه نجوم كبار في عالم الرياضة، مثل بطل سباقات «فورمولا1»، البريطاني لويس هاميلتون، ولاعبة كرة القدم النسائية الأميركية، ميغان رابينو، وعشرات المغنين والممثلين، والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيسبق هذا البث العرض الذي يستمر ساعتين، وستنقله شبكات تلفزيونية عدة في أميركا الشمالية والعالم، مساء بعد غد، في أكبر مسعى للتعبير عن التضامن مع العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس. وستكون مشاركة الجميع في الحدث، القائمة عليه منظمة الصحة العالمية، وجماعة «جلوبال سيتزن» الحقوقية، عن بُعد بسبب التباعد الاجتماعي، وإجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة ما يزيد على 124 ألف شخص على مستوى العالم.

وكانت المغنية الشهيرة، ليدي غاغا، قد أعلنت عن الحدث، الأسبوع الماضي، لكن عدد المشاركات فيه زاد كثيراً، ويشمل الآن عدداً من أكبر الأسماء في عالم المشاهير، مثل سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليجند، وإلتون جون وبول مكارتني وكريس مارتن، وآندريا بوتشيلي ومايكل بوبليه.

الحفل سيتضمن أيضاً قصصاً يرويها أطباء وممرضون، وعاملون في محال البقالة.