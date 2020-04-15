الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات الحية في ووهان

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعادت السلطات الصينية اليوم، فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا المستجد، رغم ما يرجح عن ارتباطه بنشر المرض. وبحسب ما أفادت وسائل إعلام في الصين، فقد استأنفت نحو 90 % من متاجر سوق "بيشازو" عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في يناير الماضي لاحتواء الفيروس.

ونشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيها أكثر من 3600 متجر صغير.

لكن الأمور لم تعد إلى سابق عهدها تماما، إذ يعرض البائعون 30 طنا، مقابل 120 طنا من الحيوانات في مرحلة ما قبل كورونا. ويتم قياس حرارة المتسوقين والباعة على حد سواء قبل دخولهم إلى السوق، كما ينبغي من الراغبين في الذهاب إلى السوق استخدام تطبيق صحي لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس قبل السماح لهم بالدخول.

ويقع "بيشازو" على بعد كيلومترات معدودة من سوق "هوانان"، الذي يعتبر البؤرة التي بدأ فيها تفشي الفيروس أواخر 2019، علما أن هذا السوق لا يزال مغلقا حتى الآن.