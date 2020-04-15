«نتفليكس» تنتج مسلسلاً جديداً عن فيروس مروّع

المصدر: واشنطن ■د.ب.أ

تتعاون شركة «نتفليكس» الأميركية لخدمات البث الترفيهي عبر الإنترنت، مع المخرج الكوري لي جيه كيو، لإنتاج مسلسل جديد بعنوان: «كلنا أموات»، منتهزة فرصة الإغلاق التي سببها تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ويحكي المسلسل قصة طلبة مدرسة ثانوية يواجهون أزمة شديدة عندما يصبحون محاصرين في مدرستهم، بينما ينتشر فيروس مروّع كالنار في الهشيم.

وقالت «نتفليكس» في بيان لها، أول من أمس، إنها تسير على خُطى مسلسل المملكة الأصلي الشهير الذي أنتجته الشركة، وإن مسلسل «كلنا أموات» يتأهب لكتابة فصل جديد مثير في نوع مسلسلات الرعب الكورية.