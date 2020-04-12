اتهام جديد للمنتج الهوليوودي هارفي واينستين

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

وجّهت إلى المنتج الهوليوودي، هارفي واينستين، التهمة في قضية اعتداء جنسي ثالث، في إطار قضية يحقق فيها مدعون عامون في لوس أنجلوس. وقالت المدعية العامة، جاكي لايسي: «نستمر في إعداد ملفنا وتعزيزه». ووجّهت إلى المنتج السابق المسجون في ولاية نيويورك، بعد إدانته بتهمتي الاعتداء والاغتصاب، ثلاثة اتهامات بالاعتداء أمام القضاء في كاليفورنيا، كما أعلنت أجهزة المدعية العامة. وأضافت لايسي: «إذا اكتشفنا أدلة جديدة على وجود جرائم لم تكن معروفة سنجري تحقيقاً، وسنحدد ما إذا كان توجيه اتهامات جديدة ضرورياً».

ويواجه واينستين حكماً بالحبس 29 عاماً.