كويتية تطعن سوريين لخلاف مالي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قامت سيدة كويتية بتوجيه طعنات قاتلة إلى رجلين من الجنسية السورية بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كويتي، أن الأمن الجنائي تعامل مع قضية أقدمت خلالها مواطنة كويتية على طعن اثنين من السوريين، لأسباب قيل إن التحري جار لكشفها، رغم ان المؤشرات تدل على وجود خلاف مالي بين الطرفين.

وتفصيلا أفاد المصدر الأمني الكويتي بورود بلاغ "إلى عمليات الداخلية عن وقوع مشاجرة وطعن في إحدى مناطق محافظة حولي، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ".

وذكر المصدر أن التحقيقات كشفت أن "مواطنة قامت خلال مشاجرة مع سوري بتوجيه طعنات إليه بالسكين، ولدى تدخل سوري آخر، وجهت إليه عدة طعنات هو الآخر، فيما أصيبت هي الأخرى خلال المشاجرة وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى".

وفيما ذكرت وسائل إعلام أن واقعة الطعن جرت بسبب خلاف مالي، قالت أخرى إن المواطنة الكويتية قيد التحفظ، للوقوف على ملابسات الحادث.