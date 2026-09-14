شركة يونانية تطعن على غرامة بسبب كون أسماكها "طازجة أكثر من اللازم"

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بأن مفتشي الضرائب فرضوا غرامة قدرها 500 يورو (580 دولار) على شركة لتقديم خدمات الطعام في جزيرة سيروس اليونانية، بسبب كون أسماكها طازجة أكثر من اللازم.

وأفادت صحيفة "بروتو ثيما" بأن المسؤولين فحصوا 3,5 كيلوجرام من أسماك القشر المخزنة في غرفة التبريد التابعة للشركة.

وخلصوا إلى أن الأسماك كانت طازجة أكثر من اللازم بما لا يتوافق مع إيصال شراء يعود إلى سبعة أيام، مستندين في ذلك إلى تيبس ما بعد الموت وحالة عيون سمك القشر.

وطعن صاحب الشركة على الغرامة، وتم قبول طعنه.

ووفقاً للصحيفة، قضت لجنة الطعون الضريبية اليونانية بأن مفتشي الضرائب لم يقدموا أدلة موضوعية أو علمية كافية تثبت أن الأسماك جاءت من عملية شراء لاحقة.

وبناء على ذلك، لم يتم إثبات ارتكاب أي مخالفة ضريبية، وتم إلغاء الغرامة.

ويمكن التعرف على الأسماك الطازجة من خلال عيونها الصافية واللامعة والبارزة قليلاً. وكلما مضى وقت أطول على صيدها، أصبحت عيونها أكثر عكارة وغائرة بشكل أكبر.

وتكثف مصلحة الضرائب اليونانية حملتها على المخالفات.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن المصلحة ذاتها، خضعت نحو 2250 شركة للتفتيش حتى نهاية يوليو هذا العام، مع رصد أكثر من 13 ألف مخالفة. وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة أكثر من مليون يورو.

وينصب التركيز الرئيسي على الفواتير التي يتم إصدارها بشكل غير صحيح أو مزيف أو لا يتم إصدارها على الإطلاق، سواء في الحانات أو المقاهي أو على متن قوارب الرحلات.