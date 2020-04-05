جوليا بطرس تدخل “الكابوس”.. إصابة نجلها بفيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف النائب اللبناني، إلياس بو صعب، عن إصابة ابنه من زوجته جوليا بطرس بفيروس كورونا المستجد، وذللم اثناء تواجده بالعاصمة البريطانية للدراسة، وقد صرح بذلك خلال تصريح تلفزيوني دون أن تظهر الفنانة أو تخرج بأي تصريح عن الموضوع.

وقال في تصريحات لقناة “أم تي في”: "ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك، وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك".

وكانت كلمات أغنية الفنانة جوليا بطرس الشهيرة "يوما ما" قد أعطت الأمل للملايين حول العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقول فيها: "بكرا بيخلص ها الكابوس ... وبدل الشمس بتضوي شموس".

ويذكر أن الفنانة جوليا بطرس رزقت من زوجها الياس بوصعب، بولدين وهما سامر وطارق اللذان بتابعان دراستهما الجامعية.