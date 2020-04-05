إيرادات متاحف برلين تعاني

المصدر: برلين - د.ب.أ

توقّع اتحاد متاحف الدولة في برلين تراجعاً حاداً في الإيرادات بسبب جائحة كورونا.

وقالت نائب الأمين العام للاتحاد، كريستينا هاك: «بالنظر إلى بيانات العام الماضي، نجد أن متاحف الدولة في برلين تسجل خسائر شهرية بنحو مليوني يورو».

ويضم اتحاد متاحف الدولة في برلين 13 مجموعة من المقتنيات الأثرية في 19 متحفاً. ويزور جزيرة المتاحف الشهيرة في برلين سنوياً نحو ثلاثة ملايين شخص.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يتكبد القطاع الثقافي والإبداعي في البلاد خسائر في الإيرادات تصل إلى نحو 28 مليار يورو بسبب تداعيات الوباء.