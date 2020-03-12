«أطلانطيك» يفوز بجائزة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

المصدر: الأقصر (مصر) -د.ب.أ

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أمس، عن فوز فيلم «أطلانطيك» السنغالي بجائزة أفضل فيلم، في دورة المهرجان التاسعة، التي انطلقت في السادس من مارس الجاري، بمشاركة قرابة 90 فيلماً، ووفود سينمائية من 37 دولة. وجاء فوز «أطلانطيك»، للمخرجة ماتي ديوب، بالجائزة «للقوة والصرامة والتفرد في علاج موضوع مهم للقارة الإفريقية».

وحصل فيلم «الخط الأبيض»، للمخرجة ديزيريه كاهيكوبو، من ناميبيا، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، لحساسية العمل في التعامل مع موضوع الفصل العنصري.

وحاز جائزة أفضل إسهام فني فيلم «ديزرانس» للمخرجة أبولين تراوريه، من بوركينا فاسو، وفاز فيلم «فترية»، للمخرج وليد طابع، من تونس، بجائزة لجنة التحكيم.