المجلس التجاري والمهني الهندي يكرّم خلف الحبتور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم المجلس التجاري والمهني الهندي (IBPC)، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، ضمن سلسلة فعالياته الخاصة، بعنوان «عمداء وروّاد مرموقون»، في دبي. وهو أوّل رجل أعمال إماراتي ينال هذا التكريم من المجلس. وحضر الفعالية، التي أقيمت في فندق هيلتون «دبي الحبتور سيتي»، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، محمد خلف الحبتور، وأعضاء من المجلس التجاري والمهني الهندي، بينهم رجال أعمال وأقطاب هنود وإماراتيون، فضلاً عن مديرين وموظفين من مجموعة الحبتور، وإعلاميين من وسائل الإعلام المحلية. واستُهِلّت الجلسة بعرض مقطع فيديو قصير عن حياة الحبتور ورؤيته، وعن دولة الإمارات في بداياتها.