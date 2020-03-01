فرحة اليوم الوطني الكويتي تصل إلى «قلب الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفل «قلب الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أول من أمس (28 فبراير)، باليوم الوطني الكويتي الـ59، مشاركةً لفرحة الشعب الشقيق بالمناسبة العزيزة.

وشمل الاحتفال باقة من العروض الموسيقية والمسابقات الترفيهية، بمشاركة من «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن»، إذ شارك 60 طفلاً وطفلة من أطفال مراكز الشارقة، بتقديم مجموعة من الفقرات الاستعراضية الغنائية، والرقصات الشعبية عن التراث الكويتي، إذ شملت المراكز المشاركة مركز الطفل بكلباء، ومركز الطفل بخورفكان، ومركز الطفل بالرقة، ومركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر.

وأكدت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من خلال هذه المشاركة، حرصها على توسيع آفاق التعاون المشترك بينها وبين المؤسسات المحلية، وتفعيل الشراكة المجتمعية، إلى جانب إبراز دور المراكز وأنشطتها للزوار بمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأطفال المراكز مشاركة الأشقاء الكويتيين فرحتهم بالمناسبة العزيزة.

وشمل الاحتفال عروضاً من فرقة ألحان للفنون الشعبية، وفرقة الخليج للفنون الشعبية، التي أضفت أجواء من البهجة بين الحضور. كما شهد الاحتفال تنظيم عدد من الورش التعليمية والترفيهية، وفقرة تضمنت تقديم النشيدين الوطني الإماراتي والكويتي من فرقة شرطة الشارقة، بمشاركة إسطبلات «كابر»، إلى جانب مسابقات للجمهور برعاية «العربية للطيران» التي قدمت للفائزين تذكرتَي طيران إلى الكويت.

وأسهم في تنظيم الاحتفال النادي الثقافي الكويتي للطلاب من الجامعة الأميركية بالشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وهيئة متاحف الشارقة.

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طفلاً وطفلة من «المراكز»، قدموا فقرات متنوعة خلال الاحتفال.

فرقة الشرطة عزفت النشيدين الوطنيين الإماراتي والكويتي.