«ماسالا بازار».. نكهات هندية كلاسيكية

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم «ماسالا بازار»، المتخصص بأطباق المطبخ الهندي، عن افتتاح أبوابه في فندق «بارك ريجيس كريسكين دبي»، ليقدم أشهى النكهات الأصيلة من كل أنحاء الهند، مثرياً مشهد الضيافة النابض بالحياة في بردبي. ويصطحب المطعم ضيوفه في تجربة مستوحاة من جمال الهند وعراقتها للاحتفاء بالنكهات التقليدية لأربع مناطق هندية، حيث يقدم لهم أروع الوصفات الأصيلة بلمسة عصرية مبتكرة.

وتقدم الوجهة الجديدة النكهات الهندية الكلاسيكية والمتنوعة مع باقة واسعة من خيارات الأطباق، وتشكيلة فريدة من توليفات الكوكتيلات التي تحمل بصمة المطعم. وتشمل أبرز خيارات القائمة طبق مورج مالاي كفتة من الشمال الغربي - وهو عبارة عن فطائر دجاج طرية ومحضّرة على نار هادئة في صلصة زبدة غنية، وطبق شينجري مالاي كاري من الشمال الشرقي - وهو عبارة عن روبيان مطهو في صلصة الخردل وجوز الهند الشهية، وطبق تين ميرش مورج من الجنوب الغربي المحضر من الدجاج المتبل بالبهارات الغنية والحلوة.