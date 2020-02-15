الألقاب تتوزع بين 10 صقارين في ختام «العامة والملاك»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

توزعت ألقاب «القرموشة» بين 10 صقارين في ختام منافسات فئة «العامة والملاك» في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لتقدم قصصاً للمثابرة والتحدي، مثل قصة عبيد سالم بن شنه الكتبي المشارك الأكبر سناً (78 سنة)، الذي حصد المركز الأول بعد 18 عاماً من المحاولات، كما لفت الأنظار غدير سهيل بن غدير، بالنتائج المميزة التي حققها، وهو أصغر الصقارين في المنافسات بعمر 12 سنة. وفي أشواط العامة، شهد شوط قرموشة فرخ الرمز، تفوّق عبدالله خلفان القبيسي الذي حقق المركز الأول، وثانياً سعيد هلال المنصوري بالطير «صدمة»، وثالثاً بطي خلفان القبيسي بالطير «ضو».

وكسب حسين ناصر لوتاه شوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «تجنيد»، وثانياً غدير سهيل بن غدير بالطير «مهابة»، وثالثاً علي شخبوط الكعبي بالطير «سهرة». وتفوق سيف جمال الحريز في شوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «327»، وثانياً حميد راشد المنصوري بالطير «هماليل»، وثالثاً غدير سهيل بن غدير بالطير «عجايب».

وحصد بطي أحمد بن الشيخ مجرن لقب شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «جمرة»، وثانياً فريق النخبة بالطير «مزيونة»، وثالثاً غدير سهيل بن غدير بالطير «حربة». وحقق سلطان الفلاسي المركز الأول في شوط قرموشة فرخ النقدي، بالطير «إس 86»، وثانياً علي شخبوط الكعبي بالطير «ثلجة»، وثالثاً فريق «إتش بي تي» بالطير «نسمو».وفي أشواط الملاك، كسب ناصر المنصوري شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «اليمامة»، وثانياً محمد عبدالله الكندي بالطير «1908»، وثالثاً أحمد صغير الكتبي بالطير «ابعاد».وحقق غانم بن حمودة الظاهري المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «الوثبة»، وثانياً سيف خليفة الكتبي بالطير «استجاب»، وثالثاً أحمد محمد السبوسي بالطير «جي 6». وكسب إبراهيم عبيد الغفلي شوط قرموشة فرخ الرئيسي، بالطير «كيو 3»، وثانياً أحمد راشد محمد بالطير «ديرة»، وثالثاً خلفان نادر القبيسي بالطير «جرنين».وتفوق عبيد سالم بن شنه الكتبي، في شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «كحال»، وثانياً سيف المنصوري بالطير «إس 1»، وثالثاً جمعة الفلاحي بالطير «جي 5».وكسب عبيد خليفة الخييلي شوط قرموشة فرخ النقدي، بالطير «فتانة»، وثانياً ناصر لوتاه بالطير «فتنة»، وثالثاً عبدالعزيز سالم بالطير «إم 14».

- بن شنّه الكتبي يحقق حلم 18 سنة و«غدير» المشارك الأصغر.