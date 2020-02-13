10 مناطق متخصصة لتجارب فريدة في «كانتين الشاطئ»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف «مهرجان دبي للمأكولات 2020»، في نسخته السابعة، عن استعداداته لاستقبال وجهة الطعام الشاطئية المفضلة في دبي، ضمن فعالية «كانتين الشاطئ» برعاية «اتصالات». وستُقام الفعالية على طول شاطئ جميرا خلف مركز «صن سيت مول»، من 26 فبراير الجاري وحتى السبت 14 مارس المقبل، وتهدف لإرساء مكانة دبي كوجهة رائدة عالمية للمأكولات خلال عام 2020.

تأتي فعالية «كانتين الشاطئ» برعاية «اتصالات»، وستستمر على مدار 18 يوماً، بالتعاون مع شركة «براج»، وكجزء من «مهرجان دبي للمأكولات 2020»، الذي تُنظّمه «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة». وستتيح نسخة هذه السنة للزوار خوض رحلة مُلهمة وحافلة بتجارب المأكولات وعروض الترفيه والتسلية والموسيقى، وسط أجواء فريدة تنسجم مع عناصر تصميمية مستوحاة من فن البوب.

وستضم الفعالية 10 مناطق تُقدم كل واحدة منها تجربة مختلفة كلياً، وسط أجواء مميزة تمزج بين عروض المأكولات الشهية وأنشطة التسلية والترفيه التي تلبي أذواق المقيمين والسياح والعائلات والأصدقاء على حدٍّ سواء. وتتضمن عروضاً موسيقية حية ومسابقات وأمسيات عروض أفلام، وهي مساحة مخصصة لاستضافة ورش العمل والعروض والمسابقات المرتبطة بعالم الطهو؛ وستنتشر أكشاك مأكولات ذات تصاميم فريدة.

• أجواء تمزج بين عروض المأكولات وأنشطة التسلية والترفيه.