«بغداد سنترال».. دراما في 6 حلقات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بعرض خاص في روكسي سينما في سيتي ووك بدبي، احتفلت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإطلاق إنتاجها الأصلي مسلسل «بغداد سنترال»، الذي بدأ عرضه أمس.

وتدور أحداث المسلسل القصير، المؤلف من ست حلقات، خلال فترة الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ويروي قصة ضابط الشرطة العراقي السابق محسن الخفاجي (وليد زعيتر) الذي فقد كل ما يملك إلى أن أصبحت حياته صراعاً يومياً للبقاء وحماية ابنته المريضة مروج (جولاي نمير). وعندما يعلم باختفاء ابنته سوسن (ليم لوباني)، يجد نفسه مقحماً في عملية بحث يائسة عنها، في مواجهة البروفيسورة الجامعية الغامضة زبيدة رشيد (كلارا خوري)، حيث يكتشف أن سوسن وصديقتيها المقربتين سناء (نورا القصور) وزهرة (ميساء عبدالهادي) يعشن حياةً خفية تقودهن إلى أخطار كبيرة.

وحضر إطلاق المسلسل خلال العرض الخاص في دبي، نجما العمل وليد زعيتر وجولاي نمير، والمنتجة المنفذة كايت هاروود.

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للبرامج والاستحواذ خالد بنشوش: «يعكس العرض الحصري لمسلسل (بغداد سنترال) مدى تركيز STARZPLAY منذ إطلاقها على تقديم أفضل محتوى بما يلائم أذواق وتطلعات المشتركين في المنطقة».

وأضاف أن «المسلسل الجديد يعد نقلة في مجال الدراما، بفضل الإخراج والسيناريو والأداء المميز لجميع الممثلين المشاركين فيه. ونحن على ثقة بأن (بغداد سنترال) سيحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من المشاهدين، لاسيما الذين تراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً، كونه يحمل طابعاً عربياً لا يمكن إغفاله».

ويشارك في بطولة «بغداد سنترال» كل من: وليد زعيتر، كوري ستول، بيرتي كارفل، ليم لوباني، وجولاي نمير مع فريق من الممثلين العالميين. والمسلسل من تأليف ستيفن بوتشارد مؤلف مسلسل «ذا لاست كينغدوم» والمرشح لجائزة «البافتا»، وهو مقتبس عن رواية لإيليوت كولا.

يذكر أن خدمة STARZPLAY متوافرة في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية.

خالد بنشوش:



«نحن على ثقة بأن (بغداد سنترال) سيحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من المشاهدين».