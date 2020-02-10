فنانون إماراتيون وسوريون في «المنصة»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

يشارك فنانون إماراتيون في مسلسل «المنصة»، الذي تم تصويره في استوديوهات تصوير بنيت خصيصاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من إنتاج الشركة الإماراتية «فيلم جيت» بالتعاون مع شركة «الكلمة» للإنتاج، ومن تأليف الكاتب هوزان عكو، وإخراج مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر.

ومن الفنانين الإماراتيين المشاركين في المسلسل أحمد الجسمي، وحضور مميز للإعلامية مهيرة عبدالعزيز، وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي، وحملت أدوارهم محاور مهمة لها أثر واضح في سياق العمل.

ويضم مسلسل «المنصة» مجموعة مهمة من نجوم الدراما والتمثيل، حيث يشارك في العمل النجوم عبدالمحس النمر، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، جابر جوخدار وأدهم مرشد، وناظم الزرلي وبمشاركة الممثل معتصم النهار، والممثل الأميركي دان كين، المعروف بدور سوبرمان في السلسلة الأميركية المشهورة.

كما يجمع العمل النجمين السوريين مكسيم خليل وسلوم حداد في عمل درامي واحد، وهي ليست المرة الأولى التي يجتمعان فيها، إذ سبق لهما أن اجتمعا في أعمال سابقة، إلا أن رغبة النجمين الكبيرين في خوض تجربة جديدة على مستوى النص والرؤية الدرامية، وتحدي تقديم دور جديد، دفعاهما إلى خوض غمار العمل الدرامي التشويقي «المنصة»، الذي يجمعهما إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول من الدراما الخليجية والعربية، حيث سيكون لاجتماعهما معاً تأثير لافت في سياق سيناريو المسلسل، وستشكل مشاركتهما معاً إضافة وقوة للعمل، كما صرح صناع العمل، خصوصاً أنهما من النجوم المعروف عنهم حرصهم الشديد في اختيار أدوارهم وقصص الأعمال الذين يقدمونها، التي تحمل دائماً بصمة مميزة على مستوى الأداء التمثيلي. ومن المتوقع أن يعرض مسلسل «المنصة» على إحدى المنصات العالمية قريباً.