أمنية الطفلة الإماراتية روضة ببناء مسجد في دولة فقيرة.. تتحقق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» تحقيقها الأمنية رقم 4000 - خلال مسيرتها - للطفلة روضة (15 عاماً) التي تُعاني من مرض السكري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

وتحقيقاً لأمنية روضة وهي بناء مسجد في دولة فقيرة، يحمل اسم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بنت المؤسسة، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مسجداً يحمل اسم الشيخ زايد، وافتتح في منطقة بوغابو بمحافظة غنتيبي في جمهورية أوغندا. ويمتدّ المسجد على مساحة تصل إلى 220 متراً مربعاً، ويتّسع لنحو 450 مصلياً من الجنسين، كما يضمّ بئراً سطحية، وخزاناً للمياه وحمامات للوضوء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية هاني الزبيدي: «تُجسّد أمنية الطفلة الإماراتية روضة ثمار بذور حبّ الخير والعطاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد في شعب الإمارات، وباتت اليوم تملأ قلوب مواطني الدولة والمُقيمين فيها، جنباً إلى جنب مع إبراز صدارة الدولة في مجالات العمل الإنساني كافة على الصعيدين العربي والعالمي».

