يحتضن متحف اللوفر أبوظبي معرض «إرث حي: نحمي التراث لنزرع الأمل»، الذي ينظمه اللوفر أبوظبي بالشراكة مع مؤسسة ألف (التحالف الدولي لحماية التراث)، وسيفتح أبوابه أمام الجمهور في 25 الجاري.

ويضيء المعرض، الذي من المقرر أن يستمر حتى 25 أبريل المقبل، على الجهود التي تبذلها المؤسسات والمجتمعات حول العالم لحماية التراث الثقافي وترميمه وصونه في مواجهة النزاعات والكوارث الطبيعية.

ويضم المعرض 50 قطعة، إلى جانب تجارب غامرة وأعمال تركيبية متعددة الوسائط، يتعرف الزوار من خلالها إلى القصص الكامنة وراء الجهود العالمية لتوثيق التراث الثقافي وإنقاذه وحفظه وصونه في ظل ظروف صعبة.