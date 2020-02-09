توم فورد يعرض في لوس أنجلوس قبيل الأوسكار

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

ساعد مصمم الأزياء، توم فورد، المفضل لدى كبار نجوم ونجمات هوليوود، في انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، التي تشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، ناقلاً عرض أزياء خريف 2020 إلى لوس أنجلوس بجنوب كاليفورنيا في إحدى الفعاليات المرتقبة خلال موسم الموضة. وعرض فورد، مساء أول من أمس، أمام صف أمامي مكتظ بالنجمات، أبرزهن رينيه زيلويجر وجنيفر لوبيز ومايلي سايرس، مجموعة من الملابس الحريمي والرجالي، التي استخدم فيها أقمشة جذابة مثل الدانتيل الأسود والساتان الداكن.

وغلبت على مجموعة المصمم الألوان الأحادية، مع قطع قليلة بطباعة من الزهور، وأخرى تحاكي جلود الحيوانات، بأزياء تعيد للأذهان تصميمات من أواخر الستينات وأوائل السبعينات، فيما قد يكون إيماءة للفيلم الناجح «ذات مرة في هوليوود».