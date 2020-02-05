4000 خطوة من أجل التعليم.. مسيرة «دبي العطاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود «المسيرة من أجل التعليم»، التي تستضيفها «دبي العطاء» هذا العام، بأجواء حيوية وملونة وكرنفالية ملائمة لكل الأعمار.

وتشجع الفعالية السنوية أفراد المجتمع على الالتقاء بين العائلات، والأصدقاء، والزملاء، ليمشوا مسافة ثلاثة كيلومترات (4000 خطوة)، تضامناً مع ملايين الأطفال والشباب في البلدان النّامية، ممن يقطعون مسافات طويلة ليحصلوا على حقهم الأساسي في التعليم. وستنظم الفعالية العائلية في 14 فبراير الجاري، في حديقة خور دبي.

ويمكن التسجيل للمشاركة عبر الإنترنت من خلال موقع 800Tickets أو خلال يوم الفعالية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء»، الدكتور طارق محمد القرق: «لقد شهدت هذه المسيرة الرمزية ترسيخاً دائماً لروح العطاء والخير في الإمارات، من خلال اجتماع العائلات والأصدقاء والزملاء تضامناً مع ملايين الأطفال والشباب حول العالم، الذين يقطعون رحلة شاقة كل يوم ليصلوا إلى المدرسة فقط»، داعياً أفراد المجتمع الإماراتي إلى الانضمام إلى المسيرة، ليسهموا في إحداث فرق مستمر في حياة ملايين الأطفال والشباب حول العالم.

وستشمل التجربة الكرنفالية المقدمة برنامجاً من الترفيه، بما في ذلك فرقة الموسيقى الحية، والمواكب، وفنانو الأداء المتجولون، ومجموعة من الأنشطة قبل وبعد الفعالية. كما سيثري أجواء المسيرة كل من فرقة شرطة دبي، ومرشدي مؤسسة الآغا خان، إلى جانب فرقة خرشا درام.

وستنظم أنشطة الرسم على الوجوه، وتضفير الشعر، والألعاب الكرنفالية، والأنشطة الرياضية، إلى جانب أنشطة ممتعة أخرى، مثل حلقات الهولاهوب، والقلاع المطاطية، ومحطات الفنون والأعمال اليدوية.

من جانبها، قالت مديرة المشاركة المجتمعية في «دبي العطاء»، رنا عوض: «متشوقون لاستقبال أفراد المجتمع في الفعالية السنوية (المسيرة من أجل التعليم).. فالمبادرة تعد فرصة للجميع كي يتكاتفوا دعماً لقضية نبيلة».