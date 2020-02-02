جائزة «راشد بن حمد الشرقي» تعلن أسماء المتأهلين للقائمة الطويلة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أعلنت «جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع» أسماء المتأهلين للقائمة الطويلة، في دورتها الثانية 2019-2020.

وتتضمن القائمة الطويلة لفرع الشّعر 10 أعمال هي: قصيدة الإنسان لمحمود إبراهيم من مصر، وأرجوحة اللغة الأخيرة لحسين علي من السعودية، وعتمة في نفق الحياة لبدر محمود من العراق، وسوق الغرام لأيوب أيت من المغرب، وأخيط بالماء لعقبة مزوزي من الجزائر، وجمرة في فم حواء لمحمد حسن من العراق، ورحلة إلى أقصى البدايات لعبدالله موسى من بوركينا فاسو، ومذكرات مهملة لرابح فلاح من الجزائر، ورُبى لم تطأها الخيول لمحمد أحمد من مصر، وأولى المرايا وآخر الصور لهارون عمري من الجزائر.أما القائمة الطويلة لفئة أدب الأطفال فضمت 10 أعمال هي: أجنحة الوردة لإيمان محمد من الأردن، وأنا وبالوني الطائر لمحمد صلاح من مصر، وصديق القمرلفادي شحود من سورية، ومملكة الأصدقاء لأسيل عبدالباسط من الأردن، ومملكة واحة الألوان لهيفين أحمد من سورية، ومن ينقذ الغابة لجسار قدور من سورية، وأبي هو بطلي لأسماء فتحي من مصر، وشموس تشرق من ثقب إبرة لأحمد كمال من مصر، وكلنا واحد لسارة محمد من مصر، ومدينة الآليين لأماني عبده من سورية.وفي فئة المسرح فازت 10 عناوين لعبدالمنعم بن السايح من الجزائر، وعنتر حمو من سورية، وعادل إبراهيم ومحمد الصالح من الجزائر، وليندا منير من سورية، ومريم النعيمي من تونس، وكرم طلعت، وعلي عبدالسميع من مصر، وياس جياد من العراق، وإلياس فارح من الجزائر.