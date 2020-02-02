فايز الشمراني ينشر الفرح على مسرح القصباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضاف مسرح القصباء، أخيراً عرض كوميديا ارتجالية (ستاند أب كوميدي) امتلأ بالضحك والسخرية من الواقع والصور النمطيّة وبعض العادات المجتمعيّة، وذلك ضمن فعاليات «مهرجان فرنج الشارقة»، الذي انطلق في 16 يناير الماضي، واختتمت فعالياته أمس.

وقدّم العرض الفنان السعودي فايز الشمراني، الذي تحدث عن مواقف من طفولته، منتقداً النظرة الساخرة تجاه الأشخاص الذين يُعانون السمنة في المجتمع، وكيف يتعامل الناس معهم أو يحاولون تقديم نصائح لهم على نحوٍ جارح، سارداً مواقف طريفة له في مدرسته وعمله وعلى متن الطائرة بسبب ذلك.

وعلق الكوميديان الشاب على بعض العادات المجتمعية، وكيف ينتظر الناس دائماً من غيرهم الأفضل، خصوصاً فئات الشباب، مقدماً مواقف طريفة متنوّعة تعرّض لها بسبب عدم ربطه حزام الأمان.

وتميّز العرض بالتفاعل، إذ اختار الشمراني، أحد الحضور، ودعاه إلى مشاركته العرض، ليقدما معاً عرض «ستاند أب كوميدي» ثنائياً، شاركاً فيه مزيداً من المواقف الطريفة والمضحكة، واستعان الفنان بعفويته وخفة ظله ورشاقة عبارته وسرعة بديهته العالية وحضوره.

يشار إلى أن فايز الشمراني، يعرف باسم «قوقي»، وهو ممثل مسرحي هاوٍ، بدأ مسيرته منذ عام 2009، وعمل في تجارب كوميدية، إذ حلّ ضيفاً على برامج مثل «فاصل إعلاني» و«أباليسو» و«نون النسوة». ومع بدايه انتشار فن «ستاند أب كوميدي» بدأ كـ«ستاند أب كوميديان» من عام 2012.

واختارته مجلة «سيدتي» في بداية ظهوره في مجال الكوميديا عام 2013، كمرشّح للتصويت، ضمن الكوميديين الـ10 الأبرز في المملكة العربية السعودية. وتخطى مجموع مشاهدات بعض فيديوهاته الرسمية حاجز ثلاثة ملايين مشاهدة.

يُذكر أن وجهات عدة في الشارقة شهدت على مدار أيام المهرجان، عروضاً كوميدية ارتجالية لمؤدين باللغتين العربية والإنجليزية، ومنهم عمرو رمزي، ورجائي قوّاس ومحمد سالم، وعبدالله القصاب، وتايشان باشال، والحزب الكوميدي، والنادي الكوميدي الكويتي، وميوزيكل إمبروف م.إ، ومحمد علي (موموس).

الشمراني تحدث عن مواقف من طفولته، منتقداً النظرة الساخرة تجاه الذين يُعانون السمنة.