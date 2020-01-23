دبي تغني بكل اللغات.. في نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن فعّاليات الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، تستضيف المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري سلسلة من العروض الترفيهية التي تستمر حتى بعد غد، إذ سيكون الزوّار على موعد مع العديد من التجارب والأنشطة والحفلات الموسيقية لفنانين من أرجاء العالم في مواقع مختلفة بدبي.

ويطل النجم المصري عمرو دياب على جمهوره في حفلٍ غنائي في مسرح مدينة دبي للإعلام غداً، وستكون الجماهير على موعد مع أجمل أغنيات «الهضبة»، مثل «نور العين» و«أنا عايش» وغيرهما.

ويحيي الفنان والمؤلف الهندي باتريك كوهاد حفله الأول في دبي غداً أيضاً في روتوندا، سيزار بالاس بلوواترز. وتستضيف قاعة كوكاكولا أرينا في سيتي ووك غداً أمسية مع الفنان الكوميدي الهندي كابيل شارما. ويعود المغني البريطاني روبي ويليامز إلى دبي ليحيي حفلاً غنائياً أمام جمهوره في ذي بوينت، نخلة جميرا، غداً.

عروض مباشرة

تستضيف سيتي ووك «غوت تالينت»، إذ ستشهد هذه الفعّالية عروضاً مباشرة لمواهب عالمية من برنامج المواهب البريطانية، علاوة على عرض الساحر الشهير مارك سبيلمان. وستتخلل الفعّالية عروض غنائية تؤديها إيمان الشميطي، وإيمان بيشا.

ولن تخلو الفعّالية من الإثارة، إذ سيستعرض ألكس ماجالا من برنامج المواهب الروسية موهبته في ابتلاع السيف، بينما يقدّم ألفريدو سيلفا عرض رمي السكاكين بصحبة زوجته آنا سيلفا. وستنطلق العروض يومياً من الساعة السادسة مساءً، وستستمر حتى 10 ليلاً.

موسيقى وأوبرا

تحتضن منطقة الخوانيج عدداً من العروض الموسيقية وعروض الرقص، إذ تستضيف هذه الوجهة الريفية كلاً من سارة سيباني، وفرقة «بي بوي» الراقصة، وفرقة LED jugglers، ومنسق الأغاني باتشولي.

وسيكون عشّاق اللياقة البدنية على موعد مع بطولة «كروس فيت» في الرقة ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً بعد غد.

وستتيح مسابقة «مواهب من دبي» الفرصة للمغنين والموسيقيين الهواة للتألق أمام الجمهور والفوز بجوائز، وذلك في «السيف» أو «سوايب ماركت او تي بي».

بينما تستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي لرواية «لو بيتيت برينس» (الأمير الصغير)، التي تعد من بين القصص الأكثر مبيعاً حول العالم، وستتاح الفرصة لروّاد المسرح لمشاهدة العرض بحلته الجديدة، ليأخذ الحضور في رحلة داخل العالم المدهش للأمير الصغير أثناء ترحاله في الصحراء.

لعشاق الجمال.. إطلالة جديدة

عشّاق الجمال في دبي على موعد مع علامة «شارلوت تيلبري» التي ستقدّم فعّالية مستوحاة من برج «بيغ بن» اللندني، في مول الإمارات.

وستطلق العلامة التجارية خلال الفعّالية تشكيلة «بيلو توك» التي لاقت رواجاً كبيراً في عالم التجميل. وستتاح الفرصة للجمهور للحصول على إطلالة جديدة والفوز بجوائز، وتستمر الفعّالية التي تنطلق اليوم حتى نهاية مهرجان دبي للتسوّق.

مسابقة «مواهب من دبي» تتيح الفرصة للهواة لاستعراض مواهبهم أمام الجمهور.