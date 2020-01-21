دي نيرو يهاجم ترامب خلال تسلّم جائزة نقابة ممثلي الشاشة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

حصل الممثل روبرت دي نيرو، الذي يعتبر أحد أفضل ممثلي السينما في جيله، على جائزة نقابة ممثلي الشاشة، تكريماً له على مجمل أعماله، وانتهز هذه المناسبة لتوجيه انتقاد غير مباشر للرئيس دونالد ترامب.

وحصل دي نيرو على الجائزة التي تمنح سنوياً بعد 50 عاماً، لعب خلالها بطولة أفلام منها «ذا دير هانتر» (صائد الغزلان)، و«ريجنج بل» (الثور الغاضب)، والجزء الثاني من سلسلة أفلام الأب الروحي، إضافة إلى أفلام كوميدية منها «ميت ذا بيرنتس» (لقاء الوالدين). وفاز بجائزة أوسكار مرتين ولعب بطولة الفيلم المرشح لأوسكار «ذي أيرش مان» (الأيرلندي).

وبعد صعوده إلى خشبة المسرح لتسلّم الجائزة وسط حفاوة من الحاضرين، هاجم دي نيرو الرئيس ترامب مجدداً دون أن يذكره بالاسم، حيث يواجه الرئيس محاكمة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تتعلق باتهامات إساءة استغلال السلطة وتضليل الكونغرس.

وقال دي نيرو «هناك صواب وهناك خطأ وهناك منطق سليم وهناك إساءة استغلال سلطة، وأنا كمواطن أملك الحق مثل غيري.. للتعبير عن رأيي».

وتابع «أملك صوتاً أعلى بسبب مكانتي وسأستخدمه كلما رأيت إساءة سافرة لاستغلال السلطة، وهذا كل ما يمكنني قوله الليلة».

وعلى الرغم من أن دي نيرو (76 عاماً) اشتهر بقلة الكلام في المناسبات العامة عادة، والحرص الشديد على خصوصية حياته الشخصية، فإنه عُرف بكونه أحد أهم منتقدي ترامب خارج الدوائر السياسية.