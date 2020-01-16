إيليش.. أصغر فنانة تغني في سلسلة «جيمس بوند»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

وصفت نجمة موسيقى البوب الشابة بيلي إيليش، اختيارها لكتابة وغناء أغنية فيلم جيمس بوند المقبل «نو تايم تو داي» (لا وقت للموت) بأنه أمر مشرف.

وقال المنتجون على الحساب الرسمي لأفلام جيمس بوند 007 على «تويتر» إن إيليش (18 عاماً) هي أصغر فنانة تكلف بهذه المهمة على الإطلاق وكتبت الأغنية مع شقيقها فينس أوكونيل لتمضي بذلك على خطى مغنيين مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

وفيلم «نو تايم تو داي» هو الـ25 في سلسلة أفلام جيمس بوند، ويعرض في أبريل المقبل، إذ يواصل دانييل كريغ لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة وأخيرة.

وكان 2019 عاماً مزدهراً لإيليش، إذ أطلقت أغنيتي «باد جاي» و«اول ذا جود جيرلز جو تو هيل» كما أنها مرشحة لست من جوائز غرامي الموسيقية تشمل أهم جائزتين وهما أفضل ألبومات العام وأفضل فنان جديد. وتوزع الجوائز هذا الشهر.