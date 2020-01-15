براد بيت «الدوبلير».. يلامس بقوة «الأوسكار»

حصل الممثل الأميركي، براد بيت، على ترشيح لجائزة أوسكار، أول من أمس، عن دوره في فيلم «وانس أبون إيه تايم إن هوليوود» (ذات مرة في هوليوود)، ليؤكد بذلك عودته بقوة إلى الصفوف الأمامية.

ولم يحصل بيت (56 عاماً) قط على جائزة أوسكار عن أدائه التمثيلي، رغم مسيرته التي بدأها قبل 30 عاماً، وترشيحه للأوسكار ثلاث مرات من قبل.

لكنه يعدّ الأوفر حظاً للفوز بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في حفل الأوسكار الشهر المقبل، وفقاً لتقدير المراقبين، بعد أن انبهر النقاد بأدائه في الفيلم الذي أخرجه كوينتين تارانتينو.

وقدم بيت في الفيلم دور (كليف بوث)، وهو دوبلير ومرافق مخلص يؤدي المهام الصعبة لنجم تلفزيوني غابت عنه الأضواء، ويقوم بدوره ليوناردو دي كابريو. وفاز بيت بجائزة «غولدن غلوب» عن دوره في الفيلم، كما رشح لإحدى جوائز نقابة ممثلي الشاشة. ونال فيلم تارانتينو 10 ترشيحات للأوسكار أول من أمس.

لوس أنجلوس Àرويترز