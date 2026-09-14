نجوم فيلم «أمك.. ثم أمك» على السجادة الحمراء في «مهرجان تورونتو»

غمرت الحماسة ​الممثل، ماهرشالا علي، عندما تلقى مكالمة من المخرج، ‌بسام ​طارق، الذي عرض عليه تجسيد شخصية متعددة الأبعاد في فيلم يكون فيه السيف سلاحه المفضل، لكن هذه المرة، لم يكن الأمر يتعلق بإعادة إنتاج لفيلم «بليد» من إنتاج استوديوهات مارفل.

وسار الرجلان على ⁠السجادة الحمراء في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، قبل العرض العالمي الأول لفيلم «أمك.. ثم أمك.. ثم أمك» (يور ماذر.. يور ماذر.. يور ماذر)، وهو ‌فيلم حركة يستكشف موضوعات الإيمان والأسرة والأمومة، ويلعب علي دور «لطيف»، وهو مسلم متدين وقاتل مأجور، ‌يواجه صعوبات في الاعتناء بأسرته الصغيرة بمفرده ‌بعد فقدان زوجته الحبيبة، وقال ماهرشالا علي، الحائز جائزتَي أوسكار عن ‌فيلمَي «ضوء القمر» (مون لايت) و«الكتاب الأخضر» (غرين بوك)، لـ«رويترز» من على السجادة الحمراء: «كان الأمر ​مثيراً.. فقد كتب ‌شخصية ثلاثية ​الأبعاد حقاً، وشخصية من الصعب ⁠تجسيدها بنجاح».

وكان من المقرر أن يتعاون الكاتب والمخرج الأميركي من أصل باكستاني طارق، مع علي في ​مشروع ⁠«مارفل»، الذي ⁠فشل في نهاية المطاف.

وقال طارق إن تعاونهما معاً في النهاية كان «معجزة»، واستمد طارق إلهامه لهذا الفيلم من زوجته ومن نشأته في الولايات المتحدة مسلماً.