مسرح المجاز: حفل لويس كابالدي كامل العدد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة مسرح المجاز عن نفاد تذاكر حفل الفنان البريطاني لويس كابالدي، الذي يحلّ ضيفاً للمرة الأولى في دولة الإمارات، يوم الجمعة المقبل، ضمن الموسم الجديد من أمسيات «هلا بالمجاز»، في الشارقة.

وسيقدم الفنان خلال الحفل باقة من أغنياته ذات الطابع الموسيقي الذي ينتمي لثقافة «السول»، كما سيقدم أغنيته الشهيرة «Someone You Loved» التي تخطى عدد مشاهداتها على «يوتيوب» 75 مليون مشاهدة، وتصدرت قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «نسعد بأن نستضيف على خشبة مسرح المجاز أسماء فنية وغنائية لامعة استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة ضمن قوائم المشاهير والأكثر مبيعاً حول العالم»، مشيراً إلى أن الفنان لويس كابالدي واحد من الأسماء التي كشفت من خلال أعمالها عن موهبة كبيرة نالت جماهيرية واسعة. وأضاف: «نظراً إلى هذه الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها لويس نفدت تذاكر الحفل بالكامل، إذ توافد محبو الفنان للحصول على مقاعدهم لحضور الحفل، الذي نتطلع من خلاله أن يكون فرصة مميزة للقاء نجمهم المحبوب، وأن يعبّر عن رؤية المسرح في الاحتفاء بالنماذج الفنية اللافتة عربياً وعالمياً، وتأكيد رسالة الفن الداعية إلى الخير والمحبة والسلام». يشار إلى أن كابالدي يعدّ من الأصول الأسكتلندية والإيطالية، وأحد المغنيين والموسيقيين الذين استطاعوا أن يحققوا شهرة واسعة ونجاحاً باهراً، إذ بيعت تذاكر حفلته في المملكة المتحدة في أقل من دقيقة، ضمن جولته العالمية الحالية، كما حلّ في التصنيف الأول ضمن قائمة الفنانين في الولايات المتحدة الأميركية، وبدأت مسيرته مبكراً إذ تعلّم العزف على آلة الغيتار والطبول وهو في عمر صغير، وانطلق في مسيرته المهنية الموسيقية رسمياً وهو ابن 17 عاماً. واستضاف مسرح المجار مجموعة من النجوم، من بينهم الموسيقار اليوناني ياني، وخوليو إغليسياس، ومحمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية، وحسين الجسمي، وبلقيس، وراغب علامة، ومحمد عساف، ونبيل شعيل، ونجوى كرم، وماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.

طارق علاي:

«المسرح يحتفي بالنماذج الفنية اللافتة عربياً وعالمياً، لتأكيد رسالة الفن الداعية إلى الخير والمحبة والسلام».