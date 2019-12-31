رأس الخيمة تستعد لإبهار العالم اليوم

المصدر: رأس الخيمة - وام

تستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، مع عروض الألعاب النارية، التي تتضمن محاولتين غير مسبوقتين لتحقيق أرقام قياسية في «غينيس للأرقام القياسية»، عن فئتي «أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد»، (190 طائرة)، و«أطول شلال من الألعاب النارية في العالم».

ووصلت استعدادات عروض الألعاب النارية إلى مراحلها النهائية، مع الالتزام التام بالمعايير الصارمة المحددة، من قبل لجنة تحكيم «غينيس للأرقام القياسية». ويجري العمل على إعداد كل عناصر الطائرات بدون طيار، التي سيصل عددها إلى رقم قياسي يبلغ 190 طائرة، ستطلق الألعاب النارية في وقت واحد، بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة لإبداع «أطول شلال من الألعاب النارية»، حيث سيتم تعليق الألعاب النارية على أسلاك بامتداد يصل إلى 4000 متر، على أمل التفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 3517.23 متراً في فوكوكا في اليابان. وستضمن هذه المواصفات عرضاً مذهلاً للزوار، ولمدة أطول عن عروض الألعاب النارية التقليدية.