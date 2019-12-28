نجل خالد صالح وهنادي مهنّى يحسمان الجدل

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد جدل حول ظهور الثنائي معاً، حسمت الأمور أخيراً، بالإعلان عن خطبة الفنانة الشابة هنادي هاني مهنّى، بالفنان الصاعد أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، وذلك في حفل عائلي بعيداً عن أعين الإعلام، إذ اقتصر الحفل على مجموعة من المقربين والعائلة والأصدقاء.

وقبيل الخطوبة رفض أحمد خالد صالح التعليق على الخبر، بينما أكد والد هنادي أن الأمر لايزال في مرحلة المداولات، ولم ينفِ الخبر بشكل قاطع، بل كانت عبارته أشبه بالتأكيد إلى حد ما.

ومنذ أشهر عدة استدل البعض على بوادر ارتباط بين الفنانين الشابين، خصوصاً أن هناك صداقة تجمعهما منذ سنوات بحكم صداقة والديهما القديمة. ولم تمر مناسبة إلا ويظهر أحمد خالد صالح مرافقاً لهنادي، وكان آخر إطلالة لهما في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، إذ حرصا على التواجد معاً في أكثر من حفل نظم على هامش المهرجان، كما حضرا بعض عروض الأفلام معاً.

كما ظهرا في الصيف في أكثر من عرض خاص، ومنها افتتاح فيلم الممر لأحمد عز وإياد نصار.

يُذكر أن هنادي شاركت بأعمال فنية ناجحة عدة، بدأتها بفيلم «القرد بيتكلم»، وتألقت في رمضان الماضي بعملين هما مسلسل «حكايتي» مع ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني، وقامت بدور البطولة الثانية وهي شخصية الصديقة المقربة والداعمة لياسمين بطلة العمل.

كما ظهرت بدور أكبر مع الفنان محمد رمضان في مسلسل «زلزال»، إذ لعبت دور حبيبته أمل التي يرفض والدها - عدو رمضان - أن ترتبط به، ويضطر لتزويجها بغيره منعاً لقصة الحب الكبيرة التي تجمعهما.

وتنتظر هنادي عرض أحدث أفلامها "بنات ثانوي" والذي تشارك ببطولته مع جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وميار الغيطي، وسيطرح الفيلم بدور العرض في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل في اطار أفلام موسم رأس السنة كما يطلق عليه.

بينما يُعد أبرز أعمال أحمد خالد صالح مسلسل «نسر الصعيد» مع محمد رمضان ومسلسل «30 يوم» مع آسر ياسين، وقدم في رمضان الماضي مسلسل "قابيل" مع النجمين محمد ممدوح (تايسون) ومحمد فراج.