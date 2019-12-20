وجهات في الإمارات تطلق عروضها الاحتفالية بموسم الأعياد

المصدر: الامارات اليوم

مع اقتراب قدوم موسم الأعياد ورأس السنة، كشفت وجهات الترفيه والفنادق في دولة الإمارات عن عروضها وأنشطتها الخاصة بهذه المناسبة، ومن أبرز هذه الوجهات فندق غراند حياة أبوظبي، فندق ألوفت دبي ساوث، إتش هوتيل، مطعم تشيبرياني ياس مارينا، فندق سيتي ماكس دبي - رأس الخيمة، منتجع وفلل السعديات، مطعم كارين، تراس جو باك يارد، مجموعة فنادق حياة بليس، مجموعة مطاعم فود فاند إنترناشيونال، مطعم هاكاسان أبوظبي، مطعم بيتشه، ومطعم لويجيا.

تقدم فنادق حياة بليس بمختلف فروعها مجموعة من العروض العائلية يومي الميلاد ورأس السنة، حيث يقدم مطعم فوكاس في حياة بليس الرقة ليلة 24 ديسمبر عشاء للعائلة والأصدقاء يتضمن بوفيه إنترناشيونال وحلويات العيد مقابل 69 درهماً فقط. كما يحتفل المطعم بليلة رأس السنة عبر حفل عشاء مميز يقدم فيه خيارات البوفيه الواسعة ومحطات الطهي الحية مقابل 75 درهماً فقط.

أما حياة بليس - حي الوصل فيقدم بوفيه مع وجبة الديك الرومي المشوي الخاصة بالعيد فقط بـ59 درهماً. فيما تتضمن ليلة رأس السنة في مطعم فوكاس ثلاثة خيارات تبدأ من 69 إلى 310 دراهم للشخص.

ويقدم فندق حياة بليس جميرا عشاء ليلة الميلاد في مطعم فوكاس فقط بـ99 درهماً تشمل بوفيه وحلويات العيد. وبالنسبة لحفل رأس السنة سيكون في المطعم نفسه، حيث سيقدم عشاء يتألف من مجموعة من الأطباق العالمية الشهيرة بأسعار تبدأ من 139 حتى 399 درهماً.

ويقدم غراند حياة أبوظبي بوفيه من المأكولات العالمية لعشاء الميلاد يوم 24 و25 ديسمبر مقابل 260 درهماً للشخص. أما في ليلة رأس السنة فيستقبل بيرل لاونج ضيوفه، حيث يقدم بوفيه مأكولات بحرية شامل احتفالية غير محدودة بوجود فرقة موسيقية، تبدأ الأسعار من 700 إلى 1100 درهم.

وكشف مطعم بيتشه الإيطالي عن عروضه بغداء الميلاد الإيطالي الأصيل يوم 25 ديسمبر من الساعة 12:30 ظهراً حتى الرابعة مساءً، وذلك على أنغام الفرقة الموسيقية بأسعار تبدأ من 250 إلى 450 درهماً للشخص. أما حفلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر فستكون في بيتشه سكاي من الساعة الثامنة حتى الواحدة بعد منتصف الليل تبدأ أسعار البطاقات من 1000 إلى 1300 درهم للشخص.

يحتفل مطعم لويجيا بموسم الأعياد مع قائمة طعام مؤلفة من أربعة أطباق شهية مقابل 350 درهماً للشخص.

يقدم فندق ألوفت دبي ساوث مائدة عشاء العيد تبدأ الأسعار من 150 إلى 199 درهماً للشخص. أما في ليلة رأس السنة فيقدم مطعم Nook التابع للفندق قائمة طعام مكونة من أربعة أطباق تبدأ الأسعار من 150 إلى 199 درهماً.

أما منتجع وفلل السعديات روتانا (خمسة نجوم) شهر ديسمبر لهذا العام بتشكيلة من العروض الاحتفالية التي تبدأ في السابع من ديسمبر، التي تشمل نشاطات عدة، حيث يقدم مطعم سمسم في ليلة 24 ديسمبر بوفيه عشاء من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً بدءاً من 275 درهماً للشخص حتى 375 درهماً.

وفي ليلة رأس السنة يدعو مطعم سمسم ضيوفه للاستمتاع ببوفيه عشاء فاخر مع محطات الطهي الحية للمأكولات البحرية والباربكيو ، وذلك من الساعة الثامنة حتى منتصف الليل مقابل 1650 درهماً للشخص.

أما مطعم كارين الفرنسي يدعوكم في يوم العيد 25 ديسمبر إلى الاستمتاع بقائمة طعام شهية مكونة من ثلاثة أطباق للمجموعات المكونة من ستة أفراد. ويرحب هاكاسان أبوظبي بالضيوف للاحتفال بموسم الأعياد وليلة رأس السنة الجديدة مع قوائم خاصة وأجواء موسيقية من 1 إلى 30 ديسمبر مقابل 398 درهماً للشخص الواحد، أما أسعار ليلة رأس السنة فتبدأ من 688 درهماً إلى 788 درهماً للشخص الواحد.

يدعوكم جو باك يارد إلى الاستمتاع بأجواء مميزة من الطابق 19 من فندق هوليداي إن، في يوم 25 ديسمبر من الساعة الواحدة مساءً إلى الخامسة مساءً، الأسعار تبدأ من 275 درهماً للشخص الواحد. أما سهرة رأس السنة تبدأ الأسعار من 499 درهماً للشخص.

يمكن للراغبين في اختبار الأجواء الاحتفالية للأعياد زيارة بلازا شاطئ المنيرة، والاستفادة من الدخول المجاني اعتباراً من تاريخ 11 ولغاية 14 ديسمبر الجاري، وذلك لخوض تجربة احتفالية رائعة، ويستضيف بلازا شاطئ المنيرة زواره وسط أجواء ساحرة مستوحاة من فصل الشتاء مع أشجار زينة الثلج وخبز الزنجبيل، إلى جانب الاستماع إلى أجمل ألحان العزف المباشر للموسيقى.

ويطلق مجمّع شمس بوتيك في جزيرة الريم احتفالاته الشتوية وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ينفرد شمس بوتيك بعرض مميز لجوقة الشتاء التي تقدم مجموعة من أجمل الترانيم الاحتفالية التي يتشارك الجميع في ترديدها ضمن أجواء رائعة، كما تتاح للأطفال من جميع الأعمار فرصة لقاء شخصية (سانتا كلوز) المحببة.